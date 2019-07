Een vrouw en haar 11-jarige dochter zijn dinsdagmiddag dood aangetroffen in een woning in het Vlaamse Arendonk, net over de grens. Beiden zijn door geweld om het leven gekomen, meldt het parket in Turnhout.

Volgens Vlaamse media vond de vader de lichamen. Een onderzoeksrechter, een arts en technici proberen te achterhalen wat er is gebeurd.