MIVD: zorg om verspreiding moderne wapens

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) maakt zich zorgen over de verkoop van zeer geavanceerde wapensystemen aan risicolanden. „De Nederlandse krijgsmacht kan hiermee tijdens missies worden geconfronteerd”, zegt directeur Onno Eichelsheim in het jaarverslag 2017.

Rusland en China bijvoorbeeld hebben de afgelopen jaren veel modern wapentuig verkocht aan landen in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. Het is volgens de MIVD van groot belang dat Nederland over voldoende inlichtingen beschikt, ook over bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen in de defensie-industrie.

„We gaan onze inlichtingencapaciteiten opschroeven”, zegt minister Ank Bijleveld van Defensie. „Dit is keihard nodig. Helaas blijft de onrust om ons heen groot. Kijk maar naar Rusland, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ook de cyberdreiging en de verspreiding van wapentechnologie baren ons zorgen.”