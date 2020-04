MIVD ziet toenemende dreiging in schemergebied

De militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst MIVD ziet de dreigingen waarmee Nederland te maken heeft toenemen. Die „complexe en veelzijdige” dreigingen vinden steeds vaker plaats in een schemergebied tussen oorlog en vrede, de zogenoemde grijze zone.

Dat schrijft topman generaal-majoor Jan Swillens in het jaarverslag van de MIVD. Landen en organisaties maken gebruik van „middelen en technieken die vaak onzichtbaar zijn, moeilijk tijdig zijn te onderkennen en lastig toe te schrijven aan daders”.

Vooral op digitaal vlak zijn er grote risico’s. „De potentiële digitale verstoring van vitale infrastructuur en essentiële bedrijfsvoering vormt één van de grootste cyberbedreigingen voor Nederland, zijn bondgenoten en de gereedstelling van de krijgsmacht”, aldus Swillens.

Voor Europa is Rusland de belangrijkste bedreiging. Beïnvloedingscampagnes spelen een centrale rol in de Russische strategie, aldus de MIVD. Moskou probeert zo verdeeldheid te creëren in landen of bondgenootschappelijke organisaties.