Missies gaan zich richten op regio rond EU

Het buitenlandse veiligheidsbeleid van het kabinet richt zich de komende jaren nog intensiever op de landen rond de Europese Unie. Militaire missies waaraan Nederland meedoet zullen zich „primair” op die gebieden richten.

In de nieuwe Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018-2022 wordt „een scherpere geografische focus rond Europa en het Koninkrijk gelegd”, schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Militaire uitzendingen zullen zich op de regio rond de EU concentreren. „De Nederlandse inzet in vredesmissies of crisisbeheersingsoperaties richt zich primair op de regio’s rond Europa waarbij geldt dat grote missiebijdragen direct of indirect bijdragen aan de Nederlandse veiligheid.”

Het beleid dat zich richt op de randen van de EU is al onder de vorige regering ingezet. Dat kwam door oorlog in Oekraïne, de opstelling van Rusland, conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika met bijbehorende vluchtelingenstromen. Het leidde tot missies in Mali, Irak en Litouwen.

Het kabinet maakt zich duidelijk zorgen over de ontwikkelingen in Venezuela. „Het kabinet geef bijzondere aandacht aan de verdediging van het Caribische deel van het Koninkrijk gezien de instabiliteit in die regio”, schrijft Blok. De crisis in Venezuela kan leiden tot „significante migratiestromen”.