’Missies commando’s riskant door materaal’

De wapens en middelen van het Korps Commando Troepen (KCT) verkeren in zo’n slechte staat dat er „levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan”. Dat schrijven de commando’s in een dertien pagina’s tellende ‘brandbrief’ aan de leiding van de KCT. Het document is vrijdag door RTL Nieuws gepubliceerd.

Uit de brief van vorige maand blijkt onder meer dat handwapens, dempers en geweren van scherpschutters niet goed functioneren of te oud zijn. Nachtzichtkijkers zijn er onvoldoende of zijn niet goed genoeg. Radioapparatuur is te oud en „het is onverantwoord en ronduit gevaarlijk” om commando’s hiermee op operaties uit te sturen.

De toestand van materiaal en middelen heeft ernstige gevolgen voor de operationele inzetbaarheid, schrijven de commando’s. Ze stellen dat de problemen al vaker zijn aangekaart. „Vanaf 2014 is er reeds 3 maal een rapport gemaakt.”