Minuut stilte voor Straatsburg op EU-top

De 28 EU-leiders hebben op hun top in Brussel een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de schietpartij op de kerstmarkt in Straatsburg dinsdag. „Europa denkt aan de slachtoffers van Straatsburg en hun families. We zijn verenigd tegen het terrorisme”, twitterde de Franse president Emmanuel Macron in Brussel.

Bij de schietpartij met een volgens de politie terroristisch motief kwamen drie mensen om en vielen dertien gewonden. De 29-jarige schutter, die bij de Franse inlichtingendiensten stond geregistreerd als geradicaliseerd en gewelddadig, is voortvluchtig. Het Europees Parlement had woensdag in Straatsburg een minuut stilte in acht genomen.