Ministers temperen plan Europese grenswacht

Het plan om de Europese grens- en kustwacht in 2020 uit te bouwen van de huidige 1300 tot 10.000 medewerkers is niet haalbaar. „Je kan ze niet uit de supermarkt halen”, zei de Oostenrijkse minister Herbert Kickl na overleg in Brussel met zijn EU-collega’s. „We staan niet op de rem, maar het moet wel gekwalificeerd personeel zijn.”

Hij opperde dat op termijn misschien ook wel met 5000 kan. De Duitse minister Horst Seehofer schoof 2025 naar voren als een meer realistische datum.

De Europese Commissie stelde in september voor de Europese grenswacht snel en fors uit te breiden. Volgens EU-commissaris Dimitris Avramopoulos is het aantal van 10.000 zorgvuldig gekozen en is dat ook haalbaar.

De kosten zouden 1,3 miljard euro tot 2020 bedragen en 11,3 miljard in de periode 2021-2027. Premier Mark Rutte zei eerder dat „heel veel geld” te vinden. Hij noemde de plannen „wel een beetje wild”.

De ministers gingen wel akkoord met de uitbreiding van de bevoegdheden van het in Warschau gevestigde agentschap. Zo krijgt het een grotere rol bij het laten terugkeren van uitgeprocedeerde asielzoekers naar hun land van herkomst. Ook mag de dienst samen gaan werken met landen waar migranten vandaan komen.