Ministers opnieuw bijeen over oprukkend coronavirus

Het kabinet houdt opnieuw crisisberaad over het oprukken van het coronavirus. Premier Mark Rutte en de belangrijkste betrokken ministers komen maandagavond bijeen op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook een vertegenwoordiger van Noord-Brabant, de tot dusver meest getroffen provincie, schuift aan.

De ministers nemen deel aan de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Die kwam afgelopen dinsdag ook al bijeen. Het overleg van de MCCb begint om 18.00 uur. De commissie kan net als een gewone ministerraad besluiten nemen over bijvoorbeeld nieuwe maatregelen om de opmars van het virus tot staan te brengen.

Behalve Rutte en minister Bruno Bruins (Medische Zorg) komen ook onder anderen de drie vicepremiers en de onderwijsministers. Ook de politie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn erbij. Namens Noord-Brabant maakt de burgemeester van Den Bosch zijn opwachting.

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in Nederland is inmiddels gestegen naar 321. Drie patiënten van in de tachtig zijn aan het virus bezweken.