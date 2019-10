Ministers niet helemaal eens met kritiek CTIVD

Het kabinet is het niet helemaal eens met de kritiek van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten op de werkwijze van de Nederlandse geheime diensten. De verantwoordelijke bewindslieden geven aan dat de meeste aanbevelingen reeds in gang zijn gezet. Maar over één punt willen zij met toezichthouder CTIVD zoeken „naar een voor de praktijk werkbare situatie”.

De twee ministers, Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Ank Bijleveld van Defensie, laten dat weten aan de Tweede Kamer. Zij reageren op de bevindingen van de waakhond dat de algemene en militaire inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD op meerdere punten in de fout gaan bij het verstrekken van geheime informatie aan buitenlandse zusterdiensten.

Het gaat om gegevens over burgers en organisaties die de diensten in Nederland hebben verworven en zelf niet of amper inhoudelijk hebben onderzocht of beoordeeld. De twee diensten mogen die ‘ongeëvalueerde’ informatie verstrekken, maar ze schieten tekort bij het tegengaan van risico’s voor betrokkenen, terwijl ze dat wel verplicht zijn.

Volgens de ministers bestaan er verschillen van inzicht met de CTIVD over „ongeëvalueerd” en „geëvalueerd” bij de MIVD. Daar moet nu meer duidelijkheid over komen.