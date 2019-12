Ministers: Lees je kind of kleinkind voor

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob roepen ouders en grootouders met klem op kinderen voor te lezen. Ze hopen zo de trend te keren dat kinderen slechter lezen en ook minder plezier hebben in lezen.

De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen kachelt achteruit, staat in een dinsdag verschenen rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Van Engelshoven en Slob lanceren daarom een „leesoffensief”. Iedere school gaat voortaan aandacht besteden aan leesplezier. Scholen krijgen tips toegestuurd om het leesonderwijs te verbeteren. De ministers gaan praten met het onderwijs en met bijvoorbeeld de bibliotheken over wat er nog beter kan. Extra oog is er voor moeilijke lezers als vmbo-leerlingen, jongens en leerlingen die met meerdere talen worden opgevoed.