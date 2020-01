Ministeries halen thuiswerksysteem Citrix offline

Veel ministeries hebben Citrix, het systeem waarmee medewerkers vanaf een andere locatie kunnen inloggen, uitgeschakeld. Daarmee geven ze gehoor aan een oproep van het Nationaal Cyber Security Centrum. Het NCSC bracht vrijdag een dringend advies uit het systeem uit te schakelen vanwege een gat in de beveiliging.

Onder meer de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid hebben gehoor gegeven aan de oproep. Niet elk departement gebruikt Citrix in dezelfde mate. Zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten dat de meeste medewerkers een ander systeem gebruiken om op afstand in te loggen.

Het is aan elk departement om te beoordelen of het uitschakelen van Citrix mogelijk is zonder dat het ernstige problemen oplevert, benadrukken woordvoerders van diverse ministeries. Voor organisaties waarvoor uitschakelen geen optie is, heeft het NCSC een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen voorgesteld. Om welke organisaties het gaat, willen de departementen uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen.

Op meerdere ministeries zijn er minder werkplekken dan werknemers. Mogelijk levert dat maandag problemen op, als mensen niet vanuit huis kunnen werken.