Ministerie wil niets weten van plan ProRail

Het plan van ProRail om vanaf volgende week met betonblokken onbewaakte overwegen af te sluiten, ook als inspraakprocedures nog niet zijn afgerond, krijgt geen steun van het ministerie van Infrastructuur. „Voor iedereen die een serieus plan heeft om het spoor te verbeteren, staat mijn deur altijd open”, laat staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten.

Ze wijst er verder op dat het „inmiddels traditie is dat de heer Eringa in de aanloop naar een Kamerdebat over spoor met allemaal plannetjes in de media verschijnt”. ProRail-topman Pier Eringa lanceerde het plan woensdag in De Telegraaf. Donderdag praat de Kamer over het spoor. Het kabinet trok deze zomer nog 50 miljoen euro extra uit voor het beveiligen van gevaarlijke spoorwegovergangen.

In de krant zegt Eringa haast te willen maken met het afsluiten van de 113 onbewaakte overgangen. „De discussies duren veel te lang. Volgende week beginnen we nu zelf met het afzetten van wegen. Dat doen we met betonblokken.” Hij zegt daarmee vooruit te lopen op „bureaucratie en slappe knieën”.

Regeringspartijen CDA en VVD ziet er ook niets in om het probleem op deze manier op te lossen. „Dit moet wel in overleg met gemeente, provincie en Rijk. We willen namelijk niet dat de blokkades zorgen voor problemen voor inwoners waardoor zij gaan proberen deze te omzeilen met alle gevolgen van dien”, laat Mustafa Amhaouch weten. Zijn collega Erik Ziengs van de VVD: „De gemeenten passeren door simpelweg betonblokken te plaatsen lijkt me wat kort door de bocht.”

PVV en SP zijn positief. „We moeten van de onbewaakte spoorwegovergangen af, zo snel mogelijk. We begrijpen daarom goed dat ProRail het beu is en zelf aan de slag gaat met het sluiten van deze overgangen. Inspraakprocedures moeten korter”, zegt Cem Laçin van de SP. Roy van Aalst (PVV) vindt het goed dat Eringa nu „doorpakt”. Suzanne Kröger van GroenLinks begrijpt „heel goed de haast die ProRail wil maken. Gemeenten moeten snel zorgen voor duidelijkheid zodat gevaarlijke situaties kunnen worden opgelost”.