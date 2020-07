Ministerie VWS noemt nieuws over Oxford-vaccin ‘hoopgevend’

Het ministerie van Volksgezondheid noemt de resultaten van de eerste klinische onderzoeken van de Universiteit van Oxford naar een vaccin tegen het coronavirus „positief en hoopgevend nieuws”. De data zien er „goed” uit, aldus een reactie van VWS.

Het vaccin zorgde voor een goede mate van immuniteit en er waren geen ernstige bijwerkingen, maar het is volgens het ministerie belangrijk dat alle testfases slagen. „Er is bij dit onderzoek bijvoorbeeld nog niet gekeken of het vaccin effectieve bescherming biedt in hele grote groepen, bijvoorbeeld in een regio waar het virus heerst. Dat is de volgende belangrijke stap die op dit moment loopt.”

Het kabinet volgt het onderzoek „met veel belangstelling”. Het heeft op voorhand samen met Duitsland, Frankrijk en Italië alvast 300 miljoen doses besteld. De onderzoekers werken samen met het farmaceutisch bedrijf AstraZeneca.