Ministerie vindt rotsblokactie Greenpeace gevaarlijk

De rotsblokactie van Greenpeace in de Noordzee is gevaarlijk volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De Britse tak van de actiegroep liet deze week stukken steen in het water vallen om overbevissing tegen te gaan. „Niet doen, los dit op aan de vergadertafel,” aldus het ministerie.

Greenpeace zegt dat de getroffen plek, het Britse deel van de Doggersbank, een beschermd natuurgebied is. De sleepnetten van vissersboten zouden daar de natuur aantasten. Daarom gebruikt de groep gestorte rotsblokken om de visnetten te beschadigen.

„Maar de netten kunnen blijven haken, waardoor boten kunnen kapseizen,” zegt het ministerie, dat niet blij is met de actie. „Er zijn genoeg routes om dit aan te kaarten, maar het storten van rotsblokken is er geen van.” De rotsblokken liggen in Brits gebied, waar ook Nederlandse boten vissen.

De Nederlandse afdeling van Greenpeace laat weten dat zij niets te maken heeft met dit protest, maar in het verleden wel een soortgelijke actie heeft gevoerd op de Noordzee: „We doen dit om natuurgebieden te beschermen. Vissers kunnen zo niet meer met hun netten over de bodem.” De actiegroep zegt de coördinaten van de stenen door te sturen naar de autoriteiten, zodat vissers niet per ongeluk vast komen te zitten.