Ministerie verlengt NIPT-studie tot 2023

Het ministerie van VWS verlengt de mogelijkheid voor ziekenhuizen om de zogenaamde NIP-test aan te bieden aan alle zwangere vrouwen.

Dat bevestigde een woordvoerder van het landelijk samenwerkingsverband van bij de test betrokken zorgpartijen donderdag in het AD.

De niet-invasieve, prenatale test is een kansbepalende bloedtest die stukjes DNA in het bloed van de zwangere screent op aanwijzingen voor het down-, het edwards- en het patausyndroom. Per 1 april 2017 werd deze screeningsmethode in het kader van een wetenschappelijk onderzoek en voor de duur van twee jaar beschikbaar gesteld voor alle zwangere vrouwen en niet, zoals daarvoor, alleen voor vrouwen in een hoogrisicocategorie.

Volgens de zegsman is het onderzoek met de test nu verlengd tot 1 april 2023. In het regeerakkoord waren over de extra duur nog geen afspraken gemaakt.

Wel kwamen VVD, CDA, D66 en CU aan de formatietafel al overeen dat de test niet al per 2019 in het basispakket zou belanden. Vrouwen moeten voor de test een eigen bijdrage van 175 euro betalen. Het ministerie springt bij met een subsidieregeling.