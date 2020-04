Ministerie stopt speciale website voor gestrande reizigers

De speciale website van het ministerie van Buitenlandse Zaken waar gestrande Nederlandse reizigers zich kunnen melden, wordt woensdag aan het eind van de middag gesloten. Er komen nog maar „heel weinig” meldingen binnen, aldus minister Stef Blok.

Ook blijken er veel dubbele of ongeldige registraties in het systeem te zitten. Bij de speciale website zijn sinds de lancering op 23 maart volgens een woordvoerder ongeveer 25.000 meldingen binnengekomen.

Inmiddels zijn 2500 mensen die zich bij de website (www.bijzonderebijstandbuitenland.nl) hadden gemeld teruggebracht naar Nederland. Onder hen zijn vijfhonderd burgers uit andere EU-lidstaten. Ook komen nog steeds reizigers terug met commerciële vluchten, aldus de bewindsman.

Volgens hem staan er de komende dagen nog vluchten gepland naar Peru, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika om Nederlanders te repatriëren. Het gaat volgens Blok om zo’n 2500 mensen. Ook hierna gaat het ophalen van gestrande reizigers door.

De site werd op 23 maart gelanceerd en is bedoeld voor reizigers die niet kunnen terugvallen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. De site is opgezet door het ministerie, de reissector en verzekeraars. Na het sluiten moeten reizigers in de problemen zich weer melden bij de 24/7 Contact Center van het ministerie.

Voor de Nederlanders die vastzitten in Marokko is nog geen oplossing gevonden. Het land laat geen repatriëringsvluchten toe.

Blok staat hierover in direct contact met de Marokkaanse autoriteiten, maar probeert ook samen met andere EU-lidstaten een oplossing te vinden. Volgens hem is het „geen typisch Nederlands vraagstuk”, want ook andere landen lopen hier tegenaan.