Ministerie sluit twee jeugdgevangenissen

Het kabinet gaat twee jeugdgevangenissen sluiten. Het gaat om Het Keerpunt in Cadier en Keer (Limburg) en Het Poortje Juvaid in Veenhuizen (Drenthe). Het geld dat wordt bespaard is bedoeld voor een betere behandeling voor jongeren „op maat”, verklaart verantwoordelijk justitieminister Sander Dekker.

Er komen in ruil kleinere instellingen. Een deel van het personeel kan hier aan de slag, een ander deel zal zijn baan verliezen. Hoeveel precies, kan het ministerie niet zeggen.

De veranderingen bij de jeugdinrichtingen maken deel uit van een reeks maatregelen waarmee Dekker de jeugdcriminaliteit verder wil beteugelen. De afname van deze vorm van criminaliteit is afgevlakt en het aantal veroordeelde criminelen dat opnieuw in de fout gaat, stijgt. Dekker streeft naar meer maatwerk.

Jaarlijks komen jongeren tussen de 12 en 24 jaar ruim 45.000 keer in aanraking met de politie. Het gaat dan van verdenking van het vernielen van een bushokje tot verdenking van moord.