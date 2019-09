Ministerie: school mag 4-jarige niet weigeren

Basisscholen in de vier grote steden en Almere moeten hun plan uit het hoofd zetten om kinderen pas toe te laten zodra ze vijf jaar zijn. Kinderen mogen nu eenmaal vanaf hun vierde verjaardag naar school, dat staat in de wet, zegt het ministerie van Onderwijs. Al wil het departement ook niet het onmogelijke van scholen vragen. „We snappen dat het lastig kan zijn en er soms voor creatieve oplossingen moet worden gekozen.”

Op veel plaatsen hebben scholen moeite om voor elke klas een leerkracht te vinden, maar in de zogeheten G5 is het lerarentekort wel heel nijpend. Zij vroegen verantwoordelijk minister Arie Slob daarom om extra hulp, bijvoorbeeld door leraren in de grote steden meer te betalen. Ze opperden ook kleuters voortaan pas na hun vijfde verjaardag toe te laten tot de kleuterklas. Het ministerie zegt die voorstellen met de grootstedelijke schoolbesturen te zullen bespreken.

Met eerdere in principe ongeoorloofde noodgrepen van scholen met te weinig leerkrachten, zoals de vierdaagse schoolweek, ging de inspectie soepel om.