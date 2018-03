Ministerie: Meer oog hebben voor misstanden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken had moeten doorvragen toen een paar jaar geleden de misstanden over de Britse tak van Oxfam naar buiten kwamen. Maar de aandacht op het departement ging vooral uit naar financiële aspecten. De regels voor subsidieverstrekking door het ministerie worden op dit punt aangescherpt.

Dat staat in een intern onderzoek van het ministerie. Medewerkers van het Britse Oxfam waren bij seksfeesten met jonge prostituees op Haïti in 2011. Ze waren daar in de nasleep van een verwoestende aardbeving een jaar eerder. Oxfam heeft destijds al mensen hiervoor ontslagen. Ook bij andere hulporganisaties kwamen intussen wantoestanden aan het licht.

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) kondigde in februari het interne onderzoek aan. Archiefstukken uit 2011 en 2012 zijn doorgespit. Ook is gesproken met medewerkers van het ministerie en externe partijen. Ze wil een zerotolerancebeleid als het gaat om misbruik door hulpverleners.

Er is onder anderen gesproken met toenmalig staatssecretaris Ben Knapen (Ontwikkelingssamenwerking). Hij was niet op de hoogte van het schandaal bij Oxfam.

Kaag heeft naar aanleiding van het schandaal een aantal maatregelen getroffen. Ze wil bij mogelijk misbruik onmiddellijk op de hoogte worden gesteld door hulporganisaties en ze wil in de toekomst geld van organisaties kunnen terugvragen bij wantoestanden. De bewindsvrouw wil samen met haar Britse collega internationaal een voortrekkersrol gaan spelen in de bestrijding van deze misstanden.