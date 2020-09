Ministerie: mail over corona-app had anders gemoeten

Een mail die het ministerie van Volksgezondheid (VWS) aan de brancheorganisatie van maaltijdbezorgers stuurde, had anders gemoeten. Dat erkent VWS nadat er onrust was ontstaan over een verzoek aan de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers (NLVVM) om werknemers te attenderen op de app, en deze te downloaden. Het ministerie had beter moeten benadrukken dat gebruik van de app vrijwillig is, zegt een woordvoerder.

In de mail vraagt VWS aan de NLVVM de app CoronaMelder onder de aandacht te brengen van werknemers en hun te vragen de app te downloaden. De woordvoerder benadrukt dat de mail „met de beste bedoelingen is verstuurd”, maar dat de vrijwilligheid sterker benadrukt had moeten worden.

VWS heeft ook andere grote organisaties benaderd over de app, zoals ziekenhuizen, scholen, sportbonden en andere brancheorganisaties.