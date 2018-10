„Ministerie, maak excuses aan consul die Joden redde”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou excuses moeten maken aan de nabestaanden van Jan Zwartendijk, die als consul in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden wist te redden. Dat vindt Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66).

Zwartendijk gebruikte zijn bevoegdheid in Litouwen om aan duizenden Joden visa te verstrekken, maar dit kwam hem na de oorlog op een reprimande van Buitenlandse Zaken te staan.

Het verhaal over de vermaning komt uit het boek De Rechtvaardigen van Jan Brokken, waar het AD woensdag over bericht. Omdat Zwartendijk zich niet aan de regels had gehouden bij het verstrekken van de visa, kwam hij niet in aanmerking voor een lintje, zo werd hem na de oorlog verteld door een topambtenaar van Buitenlandse Zaken.

Sjoerdsma vindt dat Buitenlandse Zaken alsnog excuses zou moeten maken. „Jan Zwartendijk verdiende eerder een standbeeld dan een reprimande”, aldus Sjoerdsma. „Hoog tijd voor eerherstel en excuses aan zijn nabestaanden. Ik hoop dat minister Blok dat wil doen.” Zwartendijk overleed in 1976.