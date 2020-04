Ministerie likt wonden na publieke app-test

Anders dan minister De Jonge hoopt, is het nog maar de vraag of er wel op korte termijn een traceerapp gebruiksklaar is, die burgers waarschuwt wanneer zij in de buurt zijn geweest van een coronapatiënt.

Dat moest het ministerie van VWS zondagavond toegeven.

Gedurende de zaterdag en de zondag kregen deskundigen zeven mogelijke corona-apps gepresenteerd in een aparte ruimte op het departement. Geïnteresseerden konden via YouTube meekijken en meedoen met de test.

„Ik heb nog geen expert horen zeggen: we hebben al voldoende informatie om te kiezen”, zei VWS-topambtenaar Erik Gerritsen zondagavond na afloop. „We hebben vooral veel geleerd.”

Gerritsen weersprak dat het ministerie bewust had gekozen voor een overrompelingstactiek, om zo eindeloze discussies over de kleinste details te voorkomen. Dinsdag besluiten de meest betrokken ministers „slechts” of ze verder willen met de corona-apps.

De procedure die uiteindelijk leidde tot de selectie van de zeven apps ging gepaard met het nodige geharrewar. Na de marktconsultatie van 11 april kwamen er 700 inzendingen binnen. Donderdag werd de lijst in een eerste schifting ingekort tot 63 kansrijke apps.

De groep van zestig wetenschappers die vorige week maandag in een manifest opriep tot zorgvuldigheid wilde daar niet aan mee doen. Negen van hen deden dat op persoonlijke titel aanvankelijk toch, maar uiteindelijk haakten ook zij af.

„Heldere maatstaven voor de beoordeling en ordening ontbraken en er was geen tijd om deze af te stemmen. Hierdoor liepen de beoordelingen van de verschillende expertteams uiteen en zijn voorstellen niet eenduidig getoetst”, zo verklaarden zij hun keus.

Een deel van de zeven apps die doorgingen naar de publiekstest van zaterdag en zondag was volgens de negen geleerden door meerdere groepen van experts „expliciet afgekeurd.”

Twee van de zeven organisaties die een app presenteerden, gaven nog niet de programmeercode (broncode) daarvan vrij. Andere maakten gebruik van al bestaande software en kopieerden de code van een oude app. Eén deelnemer maakte bij het uploaden van de broncode per ongeluk ook een interne database openbaar, met daarin namen, email-adressen en wachtwoorden van gebruikers van een andere app.

Woensdag zal De Jonge de Tweede Kamer duidelijk maken wat zijn vervolgplannen zijn.