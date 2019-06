Ministerie lanceert site over palliatieve zorg

Het ministerie van VWS heeft donderdag de website overpalliatievezorg.nl gelanceerd.

De internetpagina bevat praktische tips en informatie over palliatieve zorg en is bedoeld om mensen in de laatste fase te attenderen op het zorgaanbod in bijvoorbeeld hospices.

„Als iemand is uitbehandeld, zijn er nog vele zorgmogelijkheden beschikbaar om de kwaliteit van leven in de laatste fase te ondersteunen”, lichtte het ministerie donderdag toe. „De informatie over palliatieve zorg was tot op heden echter versnipperd en daardoor niet goed vindbaar. Ook is voor patiënten nog vaak onduidelijk welke ondersteuning en zorg er verkregen kan worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.”

In Trouw verduidelijkte minister De Jonge van VWS donderdag dat de site niet is bedoeld om alternatieven voor euthanasie te promoten. „We willen vooral stimuleren dat mensen tijdig nadenken wat ze willen en daarover spreken met hun omgeving en hun arts”, merkte de bewindsman op.

Op de site zijn video’s aan te klikken waarop terminale patiënten vertellen over de keuzes die zij hebben gemaakt.