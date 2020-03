Ministerie komt met coronarichtlijn voor daklozenopvang

Gemeenten moeten er de komende tijd voor zorgen dat nachtopvang voor dak- en thuislozen beschikbaar blijft, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook moeten er overdag plekken zijn waar mensen zonder woon- of verblijftplaats terechtkunnen voor een maaltijd, om warm te worden of naar de wc te gaan. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het ministerie van Volksgezondheid (VWS).

Staatssecretaris Paul Blokhuis stelde de richtlijn op na overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en branchevereniging Valente. „In deze tijden van crisis is de groep dak- en thuisloze mensen extra kwetsbaar en mogen we hen niet uit het oog verliezen”, zegt Blokhuis.

Ook in de opvang is het belangrijk dat de landelijke richtlijnen, zoals het houden van anderhalve meter afstand, in acht worden genomen. „Ook legt de richtlijn uit hoe om moet worden gegaan met dak- en thuisloze mensen die klachten vertonen”, aldus VWS. „Bij verdenking van een besmetting met het coronavirus moet iemand in een aparte ruimte worden geplaatst om uit te zieken.”

De eigen bijdrage die geldt voor de daklozenopvang, blijft in stand. Gemeenten kunnen wel besluiten deze voorlopig te verlagen of te schrappen.

Als gemeenten door de richtlijn extra kosten moeten maken, springt het Rijk financieel bij.