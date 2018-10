Ministerie heeft te weinig zicht op veiligheid christenen in azc’s

Het ministerie van Justitie heeft onvoldoende zicht op de sociale veiligheid van asielzoekers in opvangcentra.

Dat bleek maandag uit antwoorden van staatssecretaris Harbers (Asiel) op Kamervragen van Forum voor Democratie.

De partij vroeg hoe vaak azc’s, hetzij uit voorzorg of als strafmaatregel, besluiten christenen en moslims in aparte ruimtes te plaatsen. Harbers zegt daarover geen exacte cijfers te hebben. In zijn beantwoording verwijst hij verder naar een vorige week verschenen rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Daarin staat dat christenen worden beschouwd als een kwetsbare asielgroep omdat ze op de meeste opvanglocaties in de minderheid zijn.

In het rapport worden echter vooral harde noten gekraakt over het toezicht op de veiligheid in azc’s. Het veiligheidsbeleid dat het ministerie en het COA overeenkwamen, wordt volgens de onderzoekers gebrekkig uitgevoerd. Zo worden als gevolg van personeelsverloop of -krimp afspraken over het voeren van rechten-en-plichtengesprekken met nieuwkomers, het inspecteren van kamers of het bieden van weerbaarheidstrainingen onvoldoende nageleefd.

Intimiderend gedrag komt volgens asielzoekers én personeelsleden met wie de inspectie sprak op azc’s geregeld voor. Van een accurate registratie door de speciaal daartoe aangestelde coördinatoren veiligheid is echter geen sprake. Ook de functie van coördinerend vertrouwenspersoon voor kwetsbare groepen, waar staatssecretaris Dijkhoff geregeld mee schermde, komt volgens de toezichthouder totaal niet uit de verf.

Mede omdat het COA het ministerie veel te summier informeert over de uitvoering van het veiligsbeleid is niet vast te stellen „of de azc’s aan bewoners een sociaal veilig klimaat bieden.”

In zijn Kamerbrief zegt Harbers verbetermaatregelen toe.