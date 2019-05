Ministerie deed maandenlang niets met boerkaverbod

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken maakte lange tijd geen werk van de invoering van het boerkaverbod. Pas vier maanden nadat de Eerste Kamer de wet aannam, ging het ministerie ermee aan de slag, meldt het AD.

Op 26 juni vorig jaar stemde de Eerste Kamer voor een boerkaverbod in scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en het openbaar vervoer. Pas op 1 november ging een ambtenaar op het ministerie aan de slag met gesprekken over invoering en handhaving van het verbod.

Het duurt nu nog een tijd voordat het verbod echt van kracht wordt: de planning is dat dit 1 augustus dit jaar gebeurt. Bij de behandeling van de wet in de Eerste Kamer zei minister Ollongren dat het minimaal zes maanden zou duren voordat het verbod kon ingaan, omdat eerst overlegd moest worden met onder meer ziekenhuizen en scholen.

Nadat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in november ophef veroorzaakte door te zeggen dat het boerkaverbod in de hoofdstad niet zou worden gehandhaafd, ontstond onrust op het ministerie. De directeur constitutionele zaken en wetgeving van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vroeg 26 november intern om „op een rijtje te zetten” wat er sinds juli was gebeurd. De reactie die zij van een ambtenaar kreeg: „Ik begreep dat er tussen juli en oktober verder geen acties waren.”