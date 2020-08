Ministerie bevestigt vrijlating met enkelband Van Laarhoven

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt dat Johan van Laarhoven vervroegd vrijkomt met een enkelband. De voormalige coffeeshophouder zat 5,5 jaar lang in Thailand gevangen vanwege drugshandel en zit de rest van zijn straf in Nederland uit. Volgens een woordvoerder is de vervroegde vrijlating mogelijk voor iedere gevangene met een voorwaardelijke gevangenisstraf. „Van Laarhoven wordt dus behandeld als iedere andere gedetineerde.”

Het ministerie kon niet bevestigen of hij op 28 augustus vrijkomt, zoals NRC woensdag berichtte. In juni werd nog bekend dat hij in de cel zou blijven. Toen werd zijn verzoek in hoger beroep afgewezen.

Van Laarhoven woonde met zijn vrouw in Thailand toen hij in 2014 werd gearresteerd op verdenking van witwassen. Hij werd veroordeeld tot 75 jaar gevangenisstraf. Hiervan moest hij twintig jaar netto uitzitten. Begin dit jaar kwam hij naar Nederland.