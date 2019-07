Minister zet door met moslimschool Westland

Als de gemeenteraad van Westland (Zuid-Holland) niet alsnog instemt met een islamitische basisschool, zal onderwijsminister Arie Slob woensdag de komst van een dergelijke school afdwingen. Hij neemt dan de plaats in van de gemeenteraad en verleent toestemming voor de oprichting van de moslimschool.

Een woordvoerder van de minister benadrukte dat maandag, nadat duidelijk was geworden dat de Westlandse gemeenteraad dinsdag niet over de mogelijke komst van een dergelijke school zal praten. De hoop is dat Westland onder druk alsnog akkoord gaat.

Burgemeester Bouke Arends had gevraagd om de omstreden plannen op de agenda van de vergadering te zetten, maar de partijen zien dat niet zitten. Na een gesprek met een paar grote partijen, waaronder Westland verstandig, LPF en GemeenteBelang Westland, concludeerde de burgemeester eerder maandag dat er „geen meerderheid in de raad is” om opnieuw over het onderwerp te praten.

Scholenvereniging Yunus Emre wil een basisschool op islamitische grondslag beginnen in de kassengemeente. Westland wil dat niet en heeft de plannen afgewezen. De school stapte echter naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, en die bepaalde dat Yunus Emre een school mag stichten.

Minister Slob eist dat Westland zich neerlegt bij de uitspraak van de Raad van State en instemt met de komst van een islamitische basisschool. Doet de gemeente dat niet, dan grijpt de minister in en drukt hij de school erdoor, zo dreigde hij vorige week al.