Minister wist eerder van onderzoek ABN AMRO

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wist al dat er een onderzoek liep naar witwassen bij ABN AMRO, voordat de bank dat zelf naar buiten bracht. Hij meldt dit aan de Tweede Kamer na vragen van regeringspartij VVD over zijn betrokkenheid.

De bewindsman werd vorige week maandag door ambtenaren geïnformeerd dat het Openbaar Ministerie een onderzoek was gestart naar ABN AMRO. Nadat de bank dit drie dagen later zelf meldde, heeft hij die donderdag nog de voorzitters van het bestuur en de raad van commissarissen van ABN AMRO in een gesprek om toelichting gevraagd.

De overheid is grootaandeelhouder bij de bank met 56,3 procent. Hoekstra zegt „als certificaathouder” op afstand te staan van ABN AMRO. Het bestuur van ABN AMRO werkt onder toezicht van de raad van commissarissen. De aandeelhouder is niet betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering van de vennootschap, aldus de bewindsman.