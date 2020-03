Minister wil van Zwitsers bedrijf recept voor coronatesten

De Nederlandse regering doet er alles aan om van het bedrijf Roche het recept te krijgen voor een vloeistof die nodig is om coronatesten uit te voeren. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is daarover met het Zwitserse bedrijf in gesprek, zei hij donderdag in een debat met de Tweede Kamer.

Maar aan de roep uit de Kamer om Roche te dwingen het recept af te staan, daar wil De Jonge niet meteen gehoor aan geven.

Laboratoria in Nederland zijn voor het uitvoeren van testen grotendeels afhankelijk van apparatuur en materialen van Roche. Onderzoeksplatform Follow The Money meldde eerder op de dag dat Roche lang niet alles levert wat Nederland bestelt, en tegelijkertijd weigert het recept voor een vloeistof die in de testen wordt gebruikt vrij te geven.

De Jonge sluit een dwingende hand niet uit, maar wil eerst kijken of hij Roche ertoe kan bewegen met het recept over de brug te komen. „Ik schuw geen enkele mogelijkheid, maar de snelste weg is denk ik via de telefoon.”