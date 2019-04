Minister wil uitleg over feest universiteit

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) wil opheldering over de kosten van het afscheidsfeest van de rector van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daar wordt volgens de studentenbeweging Democratische Academie Groningen (DAG) in totaal 70.000 euro voor uitgetrokken.

„Dit bedrag strookt op het eerste gezicht niet met een sobere en doelmatige besteding van onderwijsmiddelen. Ik zal de RUG om opheldering vragen”, laat de bewindsvrouw weten. Het afscheid van rector magnificus Elmer Sterken staat gepland voor volgende maand. Vorig jaar september is voor het vertrek van collegevoorzitter Sibrand Poppema volgens DAG 40.000 euro uitgegeven.

Woordvoerster Jorien Bakker van de RUG zegt dat de 70.000 euro niet alleen bestemd is voor het afscheid van de rector magnificus en dat onder meer wordt gekeken of een deel van het geld ten goede kan komen aan activiteiten in de lustrumweek. „Bovendien zou het bedrag lager kunnen uitvallen.”

Bram Omvlee van DAG vindt het „hartstikke mooi” dat Van Engelshoven opheldering wil over de geplande uitgave door de RUG. „Het gaat om publiek geld en daarom moet duidelijk zijn waaraan dit wordt besteed.” DAG zou graag zien dat de publieke gelden vooral besteed worden aan de verbetering van het onderwijs en onderzoek.