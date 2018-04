Minister wil strengere eisen voor pgb

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaat strengere regels opstellen voor het persoonsgebonden budget (pgb). Nu zijn er nog te weinig mogelijkheden om een aanvraag te weigeren, waardoor een pgb soms terechtkomt bij mensen die niet in staat zijn daar goed mee om te gaan.

De Jonge vindt dat pgb’s selectiever moeten worden toegekend, zo maakte hij duidelijk na alle ophef over misbruik. Hij komt over enkele weken met een breed pakket maatregelen om fraude tegen te gaan. Een taaleis of een minimaal niveau van rekenvaardigheid kunnen daar deel van uitmaken.

Deze week kwam een jarenlange, stelselmatige miljoenenfraude met pgb’s aan het licht. Regeringspartij VVD drong meteen aan op een aanscherping van de regels, bijvoorbeeld dat je het Nederlands moet beheersen.