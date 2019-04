Minister wil registratie van geslacht aan banden leggen

Overheidsinstanties en bedrijven doen er goed aan om niet langer te registreren of hun cliënten man of vrouw zijn.

Minister Van Engelshoven van Emancipatie schrijft dat in een brief die ze maandag naar de Tweede Kamer stuurde

Sekseregistratie is onwenselijk, want het „houdt stereotypen en gendernormen in stand”, zo meent het kabinet. Gendernormen zijn de verwachtingen die een cultuur of maatschappij verbindt aan het man- en vrouwzijn.

Een tweede reden om de registratie m/v achterwege te laten, is dat registratie door trans- en intersekse personen „die zich niet (volledig) herkennen in de binaire man-vrouwverdeling ervaren als belemmering om voluit deel te nemen aan de samenleving.”

De bewindsvrouw roept gemeenten op om het voorbeeld van Amsterdam en Utrecht te volgen die de sekseregistratie hebben geschrapt. Voor de zomer komt de bewindsvrouw met een lijst maatregelen gericht op verdere beperking van sekseregistratie.