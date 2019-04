Minister wil opheldering wapenhandel tbs’er

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil alle feiten op een rijtje over de vermeende wapenhandel door een tbs’er in een kliniek. Hij noemt het onacceptabel dat zoiets in een forensisch psychiatrische instelling kan gebeuren. Hij sluit maatregelen niet uit.

De bewindsman reageert op nieuws uit De Telegraaf, die meldt dat een veroordeelde crimineel vanuit een forensisch psychiatrische afdeling in Heiloo „probleemloos” een handel in vuurwapens kon leiden. De betrokken instanties onderzoeken nu hoe het toezicht is verlopen, of de juiste procedures zijn gevolgd en welke afwegingen zijn gemaakt, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Als blijkt dat er maatregelen nodig zijn, worden deze zo snel mogelijk doorgevoerd. Dekker wil verder niet op de zaak ingaan, omdat het strafrechtelijk onderzoek nog in volle gang is.

Volgens De Telegraaf had de man tbs met voorwaarden. De politie arresteerde hem vorige week in de kliniek.