Minister wil Europees onderzoek naar ventilatie vliegtuigen

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat speciale filters in de ventilatiesystemen van vliegtuigen verspreiding van het nieuwe coronavirus tegengaan. Dat erkent minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), die zegt zich in Europees verband hard te zullen maken voor nader onderzoek.

Kritische Tweede Kamerleden wilden van Van Nieuwenhuizen weten waar zij op baseert dat vliegen veilig is zonder anderhalve meter afstand tussen de passagiers. De minister zegt te varen op adviezen van het RIVM, en op internationale richtlijnen. Maar hard wetenschappelijk bewijs is er volgens haar nog niet.

Wel zegt ze dat in internationaal verband al langer onderzoek loopt naar de verspreiding van virussen in vliegtuigen. Ze wil zich er hard voor maken dat hier vaart achter wordt gezet, ook specifiek voor het coronavirus. „Ik denk niet dat ik daarbij veel tegenstand zal ondervinden. Iedereen is op zoek naar hoe we dit virus het beste kunnen bestrijden.”

Waar bijvoorbeeld in het openbaar vervoer de capaciteit wordt beperkt, mogen vliegtuigen in principe helemaal vol zitten. Van Nieuwenhuizen wijst er evenwel op dat dit voorlopig nog niet aan de orde is. In de praktijk lukt het volgens haar nu vaak nog best goed om passagiers over het vliegtuig te spreiden.

Omdat dit niet altijd kan, is het dragen van een mondkapje aan boord verplicht, net als in trein en bus. Daarnaast zouden de filters in het luchtverversingssysteem het risico op besmetting dus binnen de perken houden. Van Nieuwenhuizen laat nog uitzoeken of alle vliegtuigen die Nederlandse luchthavens aandoen met zulke filters zijn uitgerust.

De minister benadrukt verder dat er verschillen zijn tussen luchtvaart en openbaar vervoer die een andere aanpak rechtvaardigen. Zo moeten passagiers voor zij gaan vliegen een gezondheidsverklaring invullen. Als toch een passagier besmet blijkt, is makkelijker te achterhalen wie allemaal bij die persoon in de buurt hebben gezeten dan bij trein of bus.