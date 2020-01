Minister wil dat werkgevers zorgmedewerkers beter vasthouden

Werkgevers in de zorg moeten meer doen om om werknemers te behouden voor de sector. Dat vindt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). „Je kunt je niet veroorloven in deze tijd om een slechte werkgever te zijn.”

De Jonge reageert daarmee op de kritiek van een commissie die het ministerie adviseert over het personeelstekort in de zorg. Aan de ene kant komen er wel veel mensen bij, maar veel werknemers verlaten de sector enkele jaren later al weer, waarschuwt de commissie, die de sector met een vergiet vergelijkt. In 2018 werden „door de grote uitstroom de personeelstekorten niet opgelost. Dit beeld is sinds vorig jaar nauwelijks veranderd.”

Volgens De Jonge zijn er nog grote verschillen tussen werkgevers. „Je kan veel van elkaar leren.” Als voorbeelden noemt hij „vaste contracten, professionele ontwikkeling, minder last van administratieve lasten. De ene werkgever is veel beter dan de andere”.