Minister wil beter inzicht in hoogte pensioen

Pensioenfondsen en verzekeraars moeten mensen die pensioen opbouwen beter wijzen op mogelijke mee- of tegenvallers bij de hoogte van de uitkering. Vanaf volgend jaar wordt daarom niet alleen het verwachte pensioen berekend, maar ook hoeveel je krijgt als het mee- of tegenvalt.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil voortaan drie bedragen. Nu krijg je nog één bedrag te zien bij ‘te bereiken pensioen’ als je inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl waarbij een berekening staat waarbij iemand in dezelfde baan doorwerkt. Dat worden straks bedragen op basis van een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario.

In die scenario’s is rekening gehouden met bijvoorbeeld economische ontwikkelingen. Zo krijg je een beter inzicht in je mogelijke pensioenbedrag. Dat draagt volgens Koolmees bij aan een beter en realistischer beeld van je te verwachten pensioen en de risico’s die daarmee samenhangen.

Directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie noemt het een goed idee om werknemers beter te informeren over hun pensioenen. Maar de minister maakt de uitleg over hoe pensioenen worden opgebouwd volgens hem nu heel ingewikkeld. Volgens Riemen dwingt de overheid de pensioenfondsen om bedragen te communiceren die niet aan mensen uit te leggen vallen, omdat ze berekend worden op basis van talloze mogelijke toekomstscenario’s.

De Pensioenfederatie wil dat de manier waarop het te bereiken pensioenresultaat momenteel wordt gecommuniceerd gehandhaafd blijft. „Dat is toch altijd een onderschatting van het te bereiken pensioen”, aldus Riemen. „Voeg daar met een pijl omlaag bij dat pensioenen gekort kunnen worden en met een pijl omhoog bij indexatie”, legt de bestuurder verder uit. „Laten we het simpel en begrijpelijk houden.”