Minister wijst leraren op beschikbaar geld

Ondanks de aangekondigde staking lijkt verantwoordelijk minister Arie Slob nog niet bereid om in te gaan op de eis van leraren om jaarlijks ruim 420 miljoen extra in het onderwijs te steken. Hij benadrukt liever dat er momenteel al geld beschikbaar is voor het basisonderwijs.

Er ligt voor het primair onderwijs een bedrag van jaarlijks 285 miljoen euro „op de plank”. Dat geld kan naar de sector zodra onderwijsbestuurders en vakbonden tot een nieuwe cao komen. „Als ze daar geen keuzes over maken, blijft het liggen. Dat is erg jammer”, aldus de bewindsman.

Slob ziet voor zichzelf voorlopig geen rol in de patstelling tussen werkgevers en werknemers in het primair onderwijs. „Het is echt aan de sociale partners om hier afspraken over te maken.”

Leraren dreigen op woensdag 6 november een dag lang het werk stil te leggen. Zij vragen 423,5 miljoen euro van het kabinet, wat volgens de bonden nodig is om het lerarentekort aan te pakken, de salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen.

Wanneer de onderwijs-cao er wel ligt, is er mogelijk ook nog eenmalig extra geld beschikbaar voor de leraren. Het kabinet wil de komende weken „zoeken” naar dat geld, zegt Slob. Premier Mark Rutte beloofde vorige week in het debat over de Prinsjesdagplannen daar naar te kijken.