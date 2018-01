Minister wijkt niet voor kritiek op zzp-plan

Ondanks kritiek uit het veld wil minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) niet morrelen aan het plan om voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een opdrachtgeversverklaring in te voeren. Dat maakte hij duidelijk tijdens overleg met zzp-organisaties, werkgevers en vakbonden over de huidige problemen rond zzp’ers.

Volgens Koolmees is de verklaring nodig om duidelijkheid scheppen voor opdrachtgevers of iemand werkelijk zelfstandig is. Dit om misverstanden over loonbelasting en premies te vermijden. De minister erkent dat zo’n verklaring een „heikel punt” is, gezien alle heibel rond de voorgangers (VAR en Wet DBA) die tot „irritaties en frustraties” leidden.

Maar volgens de minister is het belangrijk een toets te handhaven om vast te stellen wie echt zelfstandig is, en wie eigenlijk werknemer. De verklaring, via het internet, is bedoeld voor de zogenoemde middengroep van naar schatting ruim 800.000 zzp’ers. Zij zitten tussen de top van zeer goed verdienende zzp’ers en de onderkant die minder dan 15 tot 18 euro per uur krijgt.

Koolmees toont zich bereid om samen met de sector naar oplossingen te zoeken. Hij vroeg om suggesties en ideeën voor de uitvoering van de plannen. De bewindsman wil tegen de zomer graag opnieuw in gesprek met het veld na dit eerste, door hem georganiseerde overleg. Hij benadrukt dat het kabinet echte ondernemers de ruimte wil geven, maar ook mensen wil beschermen waar dat nodig is.

De belangenvereniging van zzp’ers in de bouwsector, Zelfstandigen Bouw, is een van de critici van de opdrachtgeversverklaring. De organisatie vindt dat het plan niets oplost en alleen maar zorgt voor meer administratieve rompslomp.