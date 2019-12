Minister: vrouwenquotum mogelijk over een jaar

Het vrouwenquotum waar de Tweede Kamer groen licht voor heeft gegeven, kan waarschijnlijk over een jaar ingaan. Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) gaat er meteen mee aan de slag, laat haar ministerie weten. Het departement mikt op 2021.

„We schrijven geschiedenis”, zei Van Engelshoven opgetogen na de instemming van de Kamer met het bindende quotum voor beursgenoteerde bedrijven. „We doorbreken het old boys network en zetten een grote stap naar gelijkheid en diversiteit in de top van het bedrijfsleven.”

De D66-minister zocht de afgelopen maanden naarstig naar politiek draagvlak, omdat de regeringscoalitie verdeeld is over de kwestie. Een Kamermeerderheid kwam in zicht toen achtereenvolgens D66, CDA en en SP hun steun uitspraken, nadat de sociale partners zich achter een quotum hadden geschaard.