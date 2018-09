De terroristische groep die een aanslag beraamde, was een „behoorlijk eind in de voorbereiding.” Maar het was niet zo dat het bijna te laat was, aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Hij noemt de verijdelde aanslag „in zekere zin heftig, maar gelukkig ook goed nieuws.”

Collega Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) zegt trots te zijn op het werk van de AIVD en de samenwerking met OM en politie. De AIVD valt onder haar ministerie.