Minister: vonnis opsteker voor de automobilist

Het besluit van het Europese Hof van Justitie om tolheffing voor personenwagens in Duitsland af te wijzen is "een opsteker voor de Nederlandse automobilist die nu niet de kosten voor het Duitse vignet gaat voelen". Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een reactie weten.

Zij heeft zich steeds verzet tegen het plan van de Duitse regering om tolheffing in te voeren. Nederland steunde de rechtszaak die Oostenrijk bij het Hof had aangespannen tegen de invoering van het vignet. "Ik ben er blij mee dat ons verzet succes heeft gehad", aldus de bewindsvrouw.

De tolheffing is volgens het Hof discriminerend voor buitenlandse automobilisten. De ‘Maut’ zou oktober volgend jaar ingaan.