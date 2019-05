Minister verwacht coulance school bij staking

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven verwacht dat scholen en universiteiten studenten enigszins tegemoetkomen als die dinsdag door de staking in het openbaar vervoer een toets of tentamen missen. "Het is aan instellingen zelf hoe ze daarmee omgaan", benadrukt de bewindsvrouw. "Maar ik verwacht dat ze er wel rekening mee houden."

Van Engelshoven vindt wel dat ook van studenten "enige creativiteit" mag worden verwacht om toch op hun bestemming te komen. Bijvoorbeeld door mee te rijden of bij een medestudent te logeren, oppert de minister. „Maar als studenten echt in een overmachtsituatie terechtkomen, dan verwacht ik wel dat instellingen een beetje coulant zijn.”