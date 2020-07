Minister: verpleeghuis hoeft na besmetting niet dicht voor bezoek

Verpleeghuizen waar het coronavirus de kop opsteekt moeten niet meteen helemaal sluiten voor bezoekers. Als dat kan, is het beter om bijvoorbeeld alleen op de besmette afdeling het bezoek te beperken, vindt het ministerie van Volksgezondheid.

Sommige verpleeghuizen maken uit de geldende noodverordening op dat ze helemaal geen visite meer kunnen ontvangen als een bewoner besmet blijkt. Ook het ministerie heeft „signalen ontvangen dat er verwarring bestaat” over wat instellingen in zo’n geval te doen staat. Daarom is het departement „in gesprek met de veiligheidsregio’s” of de regels „op dit punt moeten worden herzien”.

Het is hoe dan ook aan de zorgaanbieder of bewoners veilig bezoek kunnen ontvangen, zegt het ministerie. Die kan het beste inschatten wat er in een verpleeghuis of woonvorm mogelijk is. Maar het departement „wil niet opnieuw de situatie dat bewoners in het geheel geen bezoek kunnen ontvangen”.

Het maandenlange bezoekverbod in verpleeghuizen geldt als een van de pijnlijkste maatregelen van de coronacrisis. Nu het virus beteugeld is, groeit het ongeduld met instellingen die nog aarzelen over het verwelkomen van bezoek. De stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking in de Zorg (SOVIDZ) dreigde naar de rechter te stappen om af te dwingen dat na een besmetting niet een bezoekverbod hoeft te volgen.