Minister: verbod veevervoer bij extreme hitte

Landbouwminister Carola Schouten wil dat er een wettelijk verbod komt op veetransport als de temperatuur buiten boven de 35 graden Celsius komt. Dat laat ze weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De bovengrens is momenteel vastgelegd in vrijwillige afspraken met bedrijven uit de sector. Schouten wil de grens in de wet vastleggen om „onduidelijkheid weg te nemen”.

Deze zomer werden verschillende hitterecords gebroken. Ondanks de extreem hoge temperaturen werden volgens onder anderen activisten van Animal Rights toch vrachtwagens vol varkens vervoerd.

Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren, die al lange tijd pleit voor een wettelijke grens, heeft naar eigen zeggen „dubbele gevoelens”. Ze is blij met de aankondiging van Schouten, maar vindt de grens van 35 graden veel te hoog.

De bewindsvrouw laat echter weten dat de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) „ook bij buitentemperaturen onder de 35 graden zal handhaven als het dierenwelzijn in het geding is”. De NVWA zal ook blijven kijken naar „hittestress” onder dieren bij lagere temperaturen.