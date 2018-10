Minister: verbod op Stint zorgvuldig

Het besluit om de Stint voorlopig niet meer toe te laten op de weg is „zorgvuldig” genomen. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen vrijdag.

Een kinderdagverblijf uit Almere is naar de rechter gestapt om het verbod aan te vechten. Het besluit zou niet goed zijn onderbouwd, maar daar is Van Nieuwenhuizen het niet mee eens. „Ik heb me gebaseerd op een advies van de inspectie, waarin nieuwe feiten stonden.”

Ze benadrukte nogmaals dat er sinds de introductie van de Stint technische wijzigingen zijn doorgevoerd door de fabrikant, waarvan het ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport niet op de hoogte werden gesteld.

Ook de zorgen van ouders, die mogelijk met extra kosten worden geconfronteerd, kan Van Nieuwenhuizen begrijpen. „Ik heb ook gezegd toen ik het besluit nam, dat ik goed besef dat het ingrijpend is. Maar over veiligheid sluit je geen compromissen”, aldus de minister.