Minister Van Nieuwenhuizen: spoel geen mondkapjes door de wc

Mensen spoelen steeds vaker mondkapjes en plastic handschoenen die ze gebruiken tegen het coronavirus door het riool, constateert minister Cora van Nieuwenhuizen. Ze roept iedereen op „dat alsjeblieft niet te doen”.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft zich er „echt over verbaasd” wat mensen allemaal door het toilet spoelen, zei ze in de talkshow Jinek. De waterzuivering vindt steeds meer mondkapjes, handschoenen en ander beschermingsmateriaal in het rioolwater en heeft daarmee veel te stellen. „Die machines draaien gewoon vast” en dat kost volgens Van Nieuwenhuizen handenvol geld.