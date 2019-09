Minister van Landbouw: Stikstofplan D66 niet chic

Landbouwminister Carola Schouten is niet blij met het voorstel van coalitiegenoot D66 om de veestapel te halveren. Schouten noemt het plan „niet chic” en „makkelijk”.

Om de stikstofuitstoot in Nederland drastisch te verminderen, wil D66-Kamerlid Tjeerd de Groot dat Nederlandse boeren vijftig miljoen minder kippen en zes miljoen minder varkens houden.

D66 wil intensieve veehouderij halveren

Dat gaat Schouten allemaal „wel snel. Ik vind het niet chic als je als boer of boerin in de krant leest dat je wel voor een groot deel kan verdwijnen”, zegt de bewindsvrouw. Schouten uit ook haar verbazing over het plan, omdat het juist de Tweede Kamer was die haar vroeg een commissie onderzoek te laten doen naar mogelijke oplossingen voor het stikstofprobleem.

De Raad van State zette eerder dit jaar een streep door het Nederlandse stikstofbeleid. Voorheen kregen projecten over het algemeen groen licht als de belofte werd gedaan de stikstofuitstoot in de toekomst te compenseren. Veel bouw-, infrastructuur- en landbouwprojecten liggen door het besluit stil. Voor D66 is het vooral belangrijk dat er genoeg woningbouw bij komt, vanwege de crisis op de woningmarkt.

Schouten vindt het niet eerlijk dat de partij „er één sector uitlicht”, terwijl het kabinet juist naar de volledige stikstofproblematiek kijkt. Dat is CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma met haar eens. De veehouderij is voor Nederland „economisch een heel belangrijke tak van sport”, zegt de christendemocraat. „D66 weet zelf ook wel dat dit voorstel niet realistisch is. Geen boeren, geen eten.”