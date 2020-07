Minister: universiteit kan rustig door met voorrang voor vrouw

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) „kan rustig door” met haar beleid om vrouwen voorrang te geven bij vacatures, vindt emancipatieminister Ingrid van Engelshoven. De vermaning die de universiteit kreeg van het College voor de Rechten van de Mens is dan ook geen obstakel voor bijvoorbeeld het minimumaantal vrouwen aan de top van grote bedrijven dat het kabinet wil voorschrijven, denkt ze.

De Eindhovense universiteit stelt vacatures sinds kort een half jaar lang alleen open voor vrouwelijke kandidaten. Maar dat is discriminerend voor mannen, vindt het College voor de Rechten van de Mens.

De minister maakt uit de uitspraak van het adviesorgaan, dat discriminatie moet tegengaan, op dat de universiteit „het alleen iets minder breed had moeten doen”. Het college laat volgens haar ruimte voor bijvoorbeeld een quotum. „Dus volgens mij, met een verstandige aanpassing van het beleid, kan de TU/e ook rustig door met het bevorderen van meer diversiteit in de wetenschap. Want dat lijkt mij een goede zaak.”

Het kabinet legt de Tweede Kamer na de zomer een bindend vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven voor. Als een raad van commissarissen straks minder dan 30 procent vrouwen telt en er een positie vrijkomt, mag deze positie niet door een man worden vervuld. Totdat een geschikte vrouw is gevonden, blijft de stoel leeg. De Kamer had om zo’n ‘ingroeiquotum’ gevraagd.