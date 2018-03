Minister: uitzetting diplomaten verrast niet

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken noemt de uitzetting van twee Nederlandse diplomaten uit Rusland zeker geen verrassing. Het duo moet binnen twee weken vertrekken. In reactie op een aanslag op een voormalige Russische dubbelspion in Groot-Brittannië had Nederland al twee Russische diplomaten de deur gewezen.

Blok zegt mee te leven met de Nederlandse diplomaten en hun families, „die nu opeens afscheid moeten nemen van vrienden en collega’s.”

De bewindsman wijst erop dat de situatie komt door de aanslag met een chemisch wapen in het Britse Salisbury. „We blijven dan ook herhalen dat Rusland hierover duidelijkheid moet geven en mee moet werken” aan het onderzoek dat nu loopt.

Deze boodschap heeft ook de Nederlandse ambassadeur in Moskou opnieuw aan de Russen meegegeven, nadat zij was ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Russische hoofdstad. Ze vernam daar de vergeldingsmaatregel.

De diplomatieke ruzie volgt op de moordaanslag op de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal. Volgens de Britten zit Moskou achter de aanslag met een zenuwgas. Zij eisen opheldering van de Russen. Uit solidariteit met Londen wees een reeks landen, waaronder Nederland, Russische functionarissen de deur. Rusland had al aangekondigd te reageren volgens het principe van wederkerigheid: oog om oog, tand om tand.